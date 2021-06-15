«الرجبي» يوفر بوليصة تأمين طبي للاعبيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية تأمين مع شركة «أون سايد سبورتس» لتوفير بوليصة التأمين الطبي الشامل لتغطية إصابات اللاعبين في كل المشاركات الداخلية والقارية لتشمل تكاليف العلاج والفحوصات الخاصة وكل ما يتعلق بإصابات الملاعب.

وقال محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد: استطعنا الاستفادة من شمولية التغطية الطبية الآسيوية والتي هي جزء من مبادرات الاتحاد الآسيوي في تعميم وتوفير الرعاية الطبية بأسعار تناسب جميع الاتحادات الأعضاء.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الرجبي: «تعتبر رفاهية وسلامة اللاعبين واللاعبات على أعلى أولويات وأهداف اتحاد الرجبي، فتقديم الدعم الطبي يعد من أهم الدوافع المعنوية للاستمرار والتطوير على المدى القصير والبعيد».

وقال جيف اوبراين، المنسق الإداري لبوليصة التأمين لدى شركة أون سايد سبورتس، نحن سعداء بثقة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي وتبني التغطية الآسيوية، والتي استمر الإعداد لها قرابة الـ 12 شهراً، حتى نتأكد من شموليتها واستيفائها كل المتطلبات القانونية والصحية.

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