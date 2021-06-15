62 دولة في «بطولة فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق يوم السبت المقبل النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021، حيث اكتملت كل الاستعدادات لانطلاقة البطولة التي يشارك بها 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة من مختلف القارات وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي .

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث ومجلس دبي الرياضي على توفير عوامل النجاح للنسخ المختلفة لبطولات فزاع الدولية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة مثمناً دور الرعاة وفرق العمل لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

ورحب رئيس اللجنة المنظمة بجميع الدول المشاركة مؤكداً أن دبي تفتح ذراعيها لتعانق قوة إرادة اللاعبين في أرض الإمارات وهم يسعون لتقديم نموذج متفرد في رفعات القوة متطلعاً أن تقدم الإمارات بطولة مميزة كما عودتنا دائماً.

وأعرب ثاني عن سعادتهم في اللجنة المنظمة بتنظيم البطولة للسنة الحادية عشرة على التوالي رغم «جائحة كورونا»، مؤكداً أن الإمارات ستثبت مجدداً بإجراءاتها الاحترازية أنها قادرة على تنظيم كل الأنشطة والفعاليات العالمية رياضية واجتماعية وغيرهما في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة «أصحاب الهمم» من قيادتنا الرشيدة .

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