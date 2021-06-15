كيرنز بطل «سوق دبي الحرة للغولف»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

توج ميك كيرنز بكأس بطولة الدورة السنوية الـ 27 لكأس سوق دبي الحرة للغولف، بعد تسجيله 44 نقطة بختام البطولة التي شهدت مشاركة 88 لاعباً.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها الدورة السنوية 27 لكأس سوق دبي الحرة للغولف، وتهانينا لجميع الفائزين، ونشكر فريق عمل عقارات جميرا للغولف على جهوده في تنظيم دورة ناجحة وآمنة، وسُررت باستمتاع الجميع بمجريات الدورة رغم حرارة الطقس والرطوبة المرتفعة».

وفي فئة السيدات حققت جاكلين دي فرايز المركز الأول .

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