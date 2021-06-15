«الإمارات للدراجات» يهيمن على «جولة سلوفينيا»

المصدر: (نوفو ميستو - وام)

هيمن فريق الإمارات للدراجات الهوائية على المراكز الأولى في التصنيف العام لجولة سلوفينيا. وتمكن تادي بوجاتشار عضو فريق الإمارات للدراجات من الفوز بلقب التصنيف العام في هذه الجولة بعد أداء قوي من فريق الإمارات ساهم في وجود 4 من دراجي الفريق في قائمة العشرة الأوائل.

وأقيمت المرحلة الرابعة على مسار بطول 175.3 كم انطلاقاً من ليوبليانا وصولاً إلى نوفو ميستو. وتمكن السلوفيني تادي بوجاتشار من الفوز بلقب التصنيف العام وبقميص أفضل دراج متخصص في سباقات التسلق، كما فاز بتصنيف الدراجين الشباب ، بينما حل زميله دييغو أوليسي في المركز الثاني في التصنيف العام ، في حين جاء رافال مايكا في المركز الرابع، وفاز يان بولانك بالمركز التاسع.

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