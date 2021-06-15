الشارقة يجدد التعاقد مع مدربي السلة واليد

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

قررت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي تجديد التعاقد مع عبد الحميد إبراهيم مدرب فريق رجال كرة السلة، وهاني الفخراني مدرب فريق رجال كرة اليد، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لإدارة الألعاب الجماعية والذي ترأسه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بحضور أعضاء الإدارة، عدنان الخيال، وجاسم محمد، ومأمون الضروس والذي عقد بمقر النادي في سمنان، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الإدارة للاستعداد للموسم الجديد، واعتماد أجندة مرحلة الإعداد لعودة نشاط فرق الرجال والمراحل السنية لكرتي اليد والسلة، بداية من يوليو المقبل.

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