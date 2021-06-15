إعادة تشكيل إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتورة أمنيات محمد الهاجري نائبة للرئيسة، ونورة خليفة السويدي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، ومريم عيد المهيري، وأمل عبدالقادر العفيفي، وطلال مصطفى الهاشمي، وشمسة سيف الهنائي، وسيف عمر ثابت. وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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