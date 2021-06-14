مسافي ينشئ مركزاً متخصصاً لرياضة المرأة

المصدر: مسافي – محمد فضل

على الرغم من شح الإمكانات وقلة الموارد إلا أن الحركة لا تهدأ ولا تتوقف بنادي مسافي أحد أندية دوري الدرجة الأولى التابع لإمارة رأس الخيمة فبعد الانتهاء من حوض السباحة المخصص للشباب والناشئين، ها هي إدارة نادي مسافي بقيادة سعيد حمود المحرزي تنشئ مركزاً مخصصاً لرياضة المرأة، يضم عدة أقسام منها حوض سباحة مغطاة إلى جانب صالة للجيم وقاعة استراحة وكافتيريا.

وقال سعيد المحرزي رئيس مجلس الإدارة: إن تشييد هذا المركز تم بدعم ذاتي وبجهود أعضاء مجلس الإدارة لافتاً إلى أنهم راعوا مبدأ الخصوصية لكي تقوم المرأة بأداء دورها ورياضتها على أكمل وجه حيث تم تعيين مدربة سباحة لتعليم الفتيات قواعد اللعبة وكيفية السباحة إلى جانب الإشراف على صالة الجيم ونوه المحرزي إلى أن مسافي يعد النادي الأول على مستوى الدولة الذي يخصص مركزاً شبه متكامل للمرأة معرباً عن أمله في استفادة المرأة بكل فئاتها من هذا المركز وأن نرى فتيات مسافي والمناطق المجاورة لها في المستقبل وهن يتربعن على عرش السباحة على مستوى بطولات اتحاد اللعبة.

على صعيد آخر أعرب المحرزي عن أمله في ضم نادي مسافي لبقية الأندية التابعة لاتحاد السباحة والتي تمارس اللعبة على مستوى الدولة منوهاً إلى أنهم في انتظار موافقة اتحاد اللعبة بضم مسافي رسمياً ليكون جاهزاً للمشاركة ضمن استحقاقات الاتحاد خلال الموسم المقبل 2021 - 2022.

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