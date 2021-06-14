محمد بن ثعلوب يشيد بدعم «الهيئة» و«الأولمبية» و«أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بجهود الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة وإعداد الكفاءات الوطنية، وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات، ودعمهم اللامحدود لمختلف الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، كذلك الاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس أبوظبي الرياضي لمختلف الجهات والفعاليات الرياضية في أبوظبي، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المشاركات الخارجية والمحافل العالمية، والذي ساعد في رفع اسم وعلم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الخارجية، استثماراً لدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وثمن رئيس اتحاد المصارعة والجودو الجهود المقدرة المتواصلة من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منذ تكليفه من قبل مجلس الوزراء من خلال متابعته واهتمامه المباشر لكافه الفعاليات وأنشطة الاتحادات الرياضية، وأضاف - عقب اكتمال الاستعدادات الفنية لمنتخب الإمارات للجودو للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية - أن الاتحاد على اتصال مستمر مع الهيئة واللجنة الأولمبية ومجلس أبوظبي، مما ساهم في كل خطوات الاستعداد والمتطلبات المالية والإدارية للوصول للهدف المنشود، كما حدث قبل المشاركة في دورة ريودي جانيرو في البرازيل التي شهدت تتويج لاعب المنتخب توما بالميدالية البرونزية.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي: لقد تواصل برنامج إعداد اللاعبين فيكتور سكرتوف المشارك في منافسات تحت 73 كجم، وإيفان ريما رينكو في منافسات وزن «تحت 100 كجم»، حسب البرنامج الذي أعد لهم منذ 2016 وقد تحقق تأهلهما وإعدادهما الإعداد الأمثل من خلال عدة مشاركات دولية ضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو، والمعسكرات المحلية والدولية والتعاقد مع المدرب الجديد المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف خلفاً للمدرب السابق وهو من نفس مدرسة التدريب السابقة، حيث يتواصل إعدادهما حالياً في معسكر رومانيا قبل السفر لمعسكر أنتاليا التركية الدولي بمشاركة 5 منتخبات كبيرة، ثم السفر لليابان لإقامة معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، وذلك قبل انطلاقة منافسات دورة طوكيو بأيام قليلة.

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