شباب الأهلي يطالب بحقه في تتويج رسمي بكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أصدرت إدارة نادي شباب الأهلي بياناً حول ملابسات قضية كأس الإمارات لكرة اليد، وما أثير خلال الفترة الماضية حول قرار مركز التحكيم الرياضي.

ويأتي البيان للكشف عن كل التفاصيل والتي بدأت بقرار مركز التحكيم بتاريخ 26 أبريل 2021، حيث أصدر المركز القرار رقم (112/2021) بقبول استئناف نادي شباب الأهلي شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف، والتقرير بفوز المستأنف واعتماد نتيجة المباراة محل النزاع وهي فوز شباب الأهلي على العين 29 / 22.

وبتاريخ 10 مايو 2021 استلم النادي خطاباً من اتحاد الإمارات لكرة اليد يقر بموجبه بتنفيذ حكم التحكيم في المنازعة رقم (112/2021) واعتماد الترتيب النهائي للفرق بتصدر شباب الأهلي للمسابقة وإعلانه بطلاً بدلاً من نادي الشارقة.

وواصل البيان: بتاريخ 23 مايو خاطب النادي الاتحاد يستفسر عن الإجراءات اللازمة لتتويج الفريق بالبطولة، ولم يتلق النادي رداً، وفي يوم 27 مايو وقد قمنا نحن بمخاطبة اتحاد كرة اليد برسالة تذكير بخصوص التتويج ولم نتلق رداً إلا في يوم 7 يونيو فحواه بإرسال مندوب لاستلام الكأس والميداليات وهذا ما رفضه النادي جملة وتفصيلاً في خطاب أرسله رداً على رسالتهم في يوم 7 يونيو، كون البطولة مسابقة معتمدة ومن حق النادي أن يتوج وأن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وبحضور اللاعبين والمسؤولين في النادي، على الرغم من أن الأمين العام لاتحاد كرة اليد خرج بتصريحات صحفية أعلن فيها أن تتويج فريق شباب الأهلي سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقاً للائحة الاتحاد بتتويج الفرق في المسابقات، نتمنى تحديد موعد للتتويج، وإذا لم يبت الاتحاد في هذا الأمر سوف تشرع إدارة النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي.

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