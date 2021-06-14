"اليد" يعيّن إدارياً ومساعد مدرب لمنتخب الرجال

المصدر: فائز بجبوج – دبي

أعلن اتحاد كرة اليد، وبناء على توصية من لجنة المنتخبات في الاتحاد، عن تعين عادل مصبح الشامسي إدارياً لمنتخب الإمارات الوطني لكرة اليد، بديلا للإداري السابق علي حسين المرزوقي، الذي قدم اعتذاره عن عدم مواصلة مسيرته مع المنتخب، التي امتدت منذ العام 2016، كما تم تكليف صقر عبيد صنقور مساعدا لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، والذي حل مكان خالد احمد، الذي بدوره أنهى علاقته مع المنتخب، والتي استمرت لأكثر من 6 سنوات عمل خلالها مدرباً للمنتخب للعديد من السنوات.

خبرات

يذكر أن عادل مصبح من العناصر الشابة، والذي سبق أن شغل العديد من المناصب الإدارية في فرق اللعبة بنادي العين، والحال لم يبتعد عن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها مساعد المدرب الجديد صقر عبيد والذي لعب بصفوف المنتخبات للمراحل السنية الى جانب قيادته لفريق اليد بنادي الشباب السابق، لينتقل بعدها لسلك التدريب بالمراحل السنية بنادي الشباب السابق ثم مساعد لمدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة وحالياً مدرب للمراحل السنية بنادي مليحة.

البطولة الآسيوية

يذكر ان لجنة المنتخبات تبحث عن مدرب جديد للمنتخب ليحل مكان المدرب الإسباني فرانشيسكو خافيير أزانزا المدير الفني لمنتخب الرجال الذي تم الاستغناء عنه بنهاية إبريل 2020، ويأتي البحث الجاد عن المدرب الجديد في سباق مع الزمن للتعاقد مع المدرب الجديد والذي سيتولى الجانب الفني لتحضير المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لرجال اليد والمقرر إقامتها خلال يناير 2022 رغم انه لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن، والمؤهلة لبطولة العالم لرجال اليد في بولندا 2023.

مسيرة منتخبنا

وعلى مدار 9 بطولات آسيوية، وبداية من نسخة 2004، لم يتجاوز المنتخب المركز الرابع، وهو المركز الذي حققه في نسخة 2014، وتأهل منها للمونديال 2015، وحقق منتخبنا المركز الخامس في البطولة الاسيوية التاسعة عشرة والتي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 16 ولغاية 27 يناير 2020، بينما تراوح ترتيبه في باقي النسخ بين المركز السادس والحادي عشر.

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