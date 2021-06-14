«دبي للسيدات» يستضيف بطولة الاسكواش

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنظم أكاديمية دبي للاسكواش «بطولة الاسكواش للسيدات»، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات الذي يستضيف البطولة خلال الفترة من بعد غدٍ الأربعاء حتى السبت المقبل، ضمن فعاليات مبادرة مجلس دبي الرياضي «صيفنا نشاط وحيوية»، الهادفة إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال إجازة الصيف والتي تشتمل على أكثر من 20 فعالية مخصصة للسيدات.

وأعربت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة عن سعادتها باستضافة النادي لهذه البطولة التي تشارك فيها أكثر من 32 سيدة وفتاة من مختلف الجنسيات ، إلى جانب البطلة المصرية العالمية كنزي عماد الدفراوي الحاصلة على 8 بطولات اسكواش عالمية، مشيرة إلى أنها تسهم في تشجيع المرأة في الإمارات على مزاولة هذا النوع من الأنشطة الرياضية المحببة للجمهور، معربة عن شكرها لأكاديمية دبي للاسكواش لإشرافها على تنظيم البطولة، ومشيدة كذلك بجهود لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي في إطلاق مبادرات نوعية لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الرياضة واستقطابها في مجالات جديدة.

دعم

وقالت المها البستكي إن تنظيم واستضافة بطولة الاسكواش للسيدات ينطلق من دعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات للمرأة، في كل القطاعات بما فيها القطاع الرياضي، وتشجيع سموها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية، مؤكدة على توجيهات سموها بتوفير الأجواء الصحية وتسخير كل إمكانات نادي دبي للسيدات لدعم الفعاليات الرياضية النسائية في الدولة.

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