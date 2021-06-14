شباب الأهلي يدشّن «خليجية السلة» بتكريم الرعاة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

دشّن نادي شباب الأهلي تنظيم النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة المؤهلة لنهائيات آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 26 من الشهر الحالي، بعقد مؤتمر صحافي خاص لتكريم رعاة البطولة في صالة سعيد بن مكتوم بصالة النادي في الممزر بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد السلة واللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وبدأت الفعالية بتكريم خاص لرعاة الحدث، وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي - قسم السعادة وجودة الحياة ويمثلها مريم المالح، وسلطة منطقة دبي الحرة بمطار دبـي، وبنك الإمارات دبي ويمثله أسامة قرقاش، وتعاونية الاتحاد ويمثلها الدكتور سهيل البستكي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ويمثلها أحمد بورحيمة، وشركة بن غاطي ويمثلها محمد بن غاطي، وقناة دبي الرياضية ويمثلها أشرف سمارة، وفلاي دبي ويمثلها وليد الجزيري، وشركة إماراتك للحلول التقنية ويمثلها ثاني الزفين، حيث أهدى لهم اللواء محمد المري قميص النادي، كما تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

شكراً للرعاة

وأكد اللواء محمد أحمد المري أن تنظيم النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية المؤهلة لبطولة آسيا، جاء في وقت مهم حرص فيه النادي على الاستضافة، وقال إن النادي حرص على الاحتفاء برعاة البطولة تثميناً للدور المهم في هذا الحدث، مشيراً إلى أن النادي يقدر مشاركتهم وتعاونهم، وقدم الاعتذار لبعض الشركات الأخرى الراغبة في الرعاية ولم تشارك في الحدث على أمل المشاركة في أحداث وفعاليات أخرى ينظمها النادي في المستقبل القريب.

وقال: إن وجود هؤلاء الرعاة يؤكد أن الجميع يتسابق للمشاركة في الأحداث التي تقام في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اختيار إقامة البطولة في دبي، نبع من ثقة اللجنة التنظيمية في الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها في التعامل مع «جائحة كورونا»، وقدم الشكر لكل الجهات التي تعاونت مع النادي ابتداءً من وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وكل الجهات ذات الصلة، متمنياً النجاح للبطولة.

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