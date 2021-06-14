ترحيب عالمي بانضمام «الفنون القتالية» لاتحاد الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، «IMMAF» بانضمام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في أعقاب الخطوة التي تمت أخيراً بضم الفنون القتالية المختلطة لاتحاد الجوجيتسو.

وتحظى الإمارات بدور تاريخي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة وتشتهر عالمياً باستضافتها لفعاليات الفنون القتالية المختلطة.

ويهدف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى أن يكون المنظم الرسمي والداعم لكل هواة ومحترفي هذه الرياضة في المنطقة، ويكون مسؤولاً عن إدارة وتطوير الرياضة فنياً وتنظيمياً، كما يخطط الاتحاد لتعزيز تطوير الفنون القتالية المختلطة محلياً وإقليمياً ودولياً جنباً إلى جنب مع رياضة الجوجيتسو.

ومن جانبه قال عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: يسعدنا أن نصبح عضواً في الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ونحن على يقين من قدرتنا على التحليق بهذه الرياضة محلياً وعالمياً كما فعلنا مع رياضة الجوجيتسو، برؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: يعلم الجميع أن الإمارات الحبيبة أصبحت وجهة للفنون القتالية المختلطة، وتُعرف أبوظبي بالعاصمة الجديدة للفنون القتالية المختلطة إلى جانب أنها العاصمة العالمية للجوجيتسو، ونحن عازمون على مواصلة هذا النجاح ونشر لعبة الفنون القتالية المختلطة عبر جميع جوانب ومستويات مجتمعاتنا.

واعتبر كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي ، انضمام اتحاد الإمارات إلى الاتحاد الدولي، نقطة تحول لمزيد من التطوير لهذه الرياضة في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز