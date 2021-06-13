الهاملي يطمئن على تحضيرات منتخبنا لـ«بارالمبية طوكيو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية على تحضيرات منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم لبارالمبية طوكيو 2021.

وأعرب الهاملي خلال زيارة لمعسكر المنتخب بدبي، عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من الجميع والتي تهدف لخدمة أبنائنا من أصحاب الهمم ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الدولية.

كما أثنى الهاملي على الأدوار التي يقوم بها الجهاز الفني والإداري للمنتخب للخروج بأفضل النتائج من هذا المعسكر، بالإضافة إلي الجهد الملموس والتفاني من قبل لاعبي المنتخب.

من ناحيته أكد ذيبان سالم المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم أن هذا المعسكر هو آخر المعسكرات التحضيرية داخل الدولة، لتتحول بعده فرق الكراسي والرمي لمعسكر خارجي، حيث ينتهي المعسكر بثاني الاختبارات الخاصة باستحقاق الانضمام للمنتخب والتي على إثرها سوف تتم إعادة ترتيب اللاعبين للفئات A وB وC بناءً على أفضل رقم للاعب في عام 2021. كذلك سوف يتم الترتيب عالمياً تمهيداً لتحديد عدد المقاعد المخصصة لدولة الإمارات في دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2021.

كما سيتم عقد معسكرين خارجيين في إطار الاستعدادات النهائية للمنتخب قبل السفر إلي اليابان مباشرة.

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