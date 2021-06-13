مليون درهم لتجهيز «الفتى الذهبي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

رصد مجلس الشارقة الرياضي مليون درهم بهدف تجهيز سالم عبدالرحمن «الفتى الذهبي» لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشطرنج بمدينة سوتشي الروسية يوليو 2021، وتوفير كل الإمكانات له من أجل مواصلة الـتألق وتشريف رياضة الإمارات بعدما دخل قائمة أفضل 31 لاعباً على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع لشهر يونيو الجاري.

ودخل سالم عبد الرحمن في معسكر تدريبي مغلق بهدف تجهيزه للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة وأبرزها بطولة العالم للشطرنج.

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