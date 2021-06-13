منتخب الجودو ينتظم في معسكر رومانيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتظم منتخب الإمارات الأول للجودو الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو في معسكره برومانيا، ويعقب المعسكر السفر إلى تركيا لإقامة معسكر دولي في مدينة أنتاليا التركية خلال الفترة من 20 وحتى30 يونيو الحالي بمشاركة 5 منتخبات وهي الإمارات،أذربيجان،جورجيا أوزبكستان وتركيا.

وقد اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد على سير برنامج الإعداد في ظل التطور الملحوظ للمنتخب بإشراف المدرب الجديد باكال، وثمن الدرعي ترحيب إدارة جامعة توكاي اليابانية بإقامة معسكر المنتخب قبل الدورة لمزيد من الإعداد والتأقلم. من جانب آخر أشاد الدرعي بجهود الاتحاد الدولي للجودو وتواصله مع اللجنة الأولمبية الدولية،مما أسهم في مشاركة فريق الرياضيين الأولمبيين اللاجئين في أولمبياد طوكيو 2020،، والذي يضم 29 من الرياضيين من مختلف دول العالم.

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