شباب الأهلي يعلن رعاة «خليجية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يعقد نادي شباب الأهلي في الثانية عشرة ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر، للإعلان عن تفاصيل رعاية بطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها النادي في دبي، في الفترة بين 18 و26 يونيو الحالي، بمشاركة 5 فرق، تضم إلى جانبه كلاً من: الأهلي البحريني والنصر السعودي والكويت الكويتي والشمال القطري. وتقام مباريات البطولة بواقع مباراتين في اليوم للمرحلة الأولى على مدار 5 أيام تتخللها فترة راحة مدتها يوم واحد، تليها مرحلة الدور نصف النهائي ثم النهائي، وتم وضع كافة الترتيبات الاحترازية للفحوصات الطبية بعد كل 3 أيام خلال البطولة.

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