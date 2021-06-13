التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالمياً، أول ألقابها في البطولات الكبرى، بعد فوزها أمس في نهائي رولان غاروس الفرنسية، على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، المصنفة الـ 32 عالمياً، بثلاث مجموعات 6 - 1 و2 - 6 و6 - 4، بهذه النتيجة، تصبح باربورا كرايتشيكوفا أول تشيكية تتوج في باريس، منذ فوز مواطنتها هانا ماندليكوفا باللقب في نسخة 1981.

وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوفا (25 عاماً)، قد حققتها في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان غاروس، حيث شاركت بالتخصص في منافسات الزوجي للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى، وثالثة على الأراضي الترابية.

وبالدموع، أهدت باربورا كرايتشيكوفا اللقب إلى مواطنتها ومدربتها السابقة الراحلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون عام 1998 في الفردي وحاملة لقب 12 لقب غراند سلام في الزوجي التي فارقت الحياة عن 49 عاماً في 2017 بعد صراع مع مرض السرطان.

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