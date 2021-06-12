ديوكوفيتش يسقط نادال ويبلغ نهائي رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

ألحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الخسارة الثالثة فقط بالإسباني رافايل نادال حامل اللقب 13 مرة، في 16 عاماً في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الكبرى، ليبلغ "الجمعة" النهائي السادس له في باريس بعد مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 7-6 (7/4)، 6-2.

وهذه الخسارة الأولى لنادال منذ أن سقط في ربع نهائي نسخة العام 2015 امام ديوكوفيتش بالذات، ليبلغ الاخير النهائي رقم 29 في بطولات الغراند سلام حيث سيواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً.

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