«ثقتي قوتي» عنوان محاضرات التوعية بمعسكر النصر الصيفي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد القاعة الكبرى بنادي النصر الرياضي بدبي في الخامسة عصر غد المحاضرة الثانية من ضمن المحاضرات الستة التي خصصتها شركة النصر للألعاب الرياضية للمشاركات من الجنس اللطيف عضوات الفرق الرياضية النسوية بنادي النصر.

خلال المعسكر الصيفي الأول من نوعه والذي يأتي وفق توجيهات عبد الرزاق الهاشمي عضو مجلس إدارة النصر رئيس الشركة ونائبه العقيد مروان سنكل وبمتابعة دؤوبة من أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب ونسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، ويقدم المحاضرة والمقامة تحت عنوان «ثقتي قوتي» عرفة علي كيلاني - قسم الأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول بالقلعة الزرقاء، وهو محاضر معتمد من البورد الألماني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

محاور المحاضرة

وتتضمن المحاضرة العديد من المحاور والتي تستهدف زيادة الطاقة والتشجيع والإيجابية، وبناء علاقات مع الآخرين بشكل أمتن، سواء على الصعيد الأسري أم الأصدقاء أم في العمل، إضافة إلى تحسين الأداء في العمل من خلال تعزيز القدرة على التركيز والتزام أكبر بتنفيذ المهام، ومزيد من الشجاعة وانخفاض حالات القلق والأفكار السلبية، وتختتم بالهدف الأخير من المحاضرة والذي يستهدف بساطة التحلي بسعادة أكبر وثقة بالله أكبر.

وكانت بداية المحاضرات قد أقيمت تحت عنوان «مشتتات القيادة» والتي تستهدف المحافظة على سلامة ممارسات ولاعبات الدراجات، وقدمها موسى حسين من إدارة المرور بقسم السلامة المرورية بشرطة دبي.

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