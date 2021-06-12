نهائيات بطولة النصر الصيفية للريشة الطائرة اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة نادي النصر الصيفية للريشة الطائرة الأولى للسيدات والتي نظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وتتنافس على ألقابها الأربعة الفردي للمواطنات والفردي للوافدات إلى جانب الزوجي للمواطنات وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة إلى جانب زوجي الوافدات 95 لاعبة من بنات الإمارات والعديد من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، يتنافسن على للفوز بالقاب النسخة الأولى للبطولة المقامة على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء.

منافسات الوافدات

ومن المقرر وفق جدول مباريات البطولة تواصل مباريات البطولة بفئة الوافدات فردي وزوجي اليوم من التاسعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً لتحديد اللاعبات المتأهلات للدوري النهائي الذي سيقام اليوم أيضاً اعتباراً من الثالثة عصراً ولغاية السادسة مساءً.

انطلاقة مثيرة

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت مساء أول من أمس وسط إجراءات احترازية دقيقة، رغم الإثارة والندية التي سادت مباريات البداية والتي اقتصرت على اللاعبات المواطنات، مشاركة 23 لاعبة بمنافسات الفردي و15 فريقاً بفئة الزوجي، في سعي اللاعبات للفوز وحجز مقعد في الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام اليوم.

وبرزت في مقدمة اللاعبات المواطنات بمنافسات الفردي اللاعبة أمل يوسف من نادي النصر بفوزها العريض على اللاعبة حصة يوسف من أكاديمية شرطة دبي، كما فازت كوثر الصايغ من نادي النصر على هند عبدالله، ونجحت اللاعبة بشرى النجار بتحقيق الفوز على اللاعبة عبير أحمد من نادي النصر، وبنهاية الدور الأول لبطولة المواطنات تأهلت للأدوار النهائية كل من اللاعبة هند الجناحي وفاطمة باقر وروضة سعيد الهاجري واللاعبة نورو بوانجا وأمل يوسف.

تألق النصراويات

وفي منافسات الزوجي الذي شهد مشاركة 15 فريقاً تأهلت للدور النهائي كل من أمل يوسف وروضة الهلي من فريق النصر، واللاعبات بشرى النجار وروضة المريخي من أبوظبي، والزوجي المكون من أميرة البلوشي وخولة جاسم من شرطة دبي، كما تأهل للنهائي الزوجي شما سعيد وهند الجناحي من نادي النصر.

وشهد منافسات اليوم الأول والذي امتد على مدار 4 ساعات وشهد أكثر من 30 مباراة كل من أحمد الجناحي المدير التنفيذي للألعاب الجماعية بنادي النصر وجعفر إبراهيم مدير تطوير اللعبة بدبي والمدير الفني بلجنة اللعبة محمود طيفور، ونسرين بن درويش رئيس قسم الأنشطة النسائية بالنصر مشرفة البطولة، وسهاد عويس مدربة فريق النصر والعديد من المهتمين إلى جانب العديد من أولياء أمور اللاعبات.

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