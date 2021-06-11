أسطورة البرتغال يفتتح أول مُجمع ترفيهي رياضي في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح أسطورة منتخب البرتغال "روي كوستا" أول مُجمع ترفيهي رياضي مُتكامل في الشرق الأوسط "فوت لاب" جنبًا إلى جنب مع ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، خالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وحسين مراد العضو المنتدب لفوت لاب دبي بمدينة دبي الرياضية، حيث استقبل مجمع "فوت لاب"، الموجود في "إنسبيراتوس للرياضة"، عشاق كُرة القدم من جميع الأعمار ليقدم لهم تجربة استثنائية وجديدة في عالم الترفيه الرياضي.

كما حضر حفل الافتتاح على عمر مدير إدارة التطوير بمجلس دبي الرياضي ولفيف من مدراء أكاديميات أندية الدولة.

شهد حفل الافتتاح حضور العديد من المسؤولين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام فضلًا عن شركاء "فوت لاب" الذي أسسه "روي كوستا" وتحتضن دبي أول مقر دولي له خارج أوروبا لتستمر "دبي" في ريادتها الرياضية في المنطقة والعالم.

يُعد "فوت لاب" الوجهة المثالية لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار حيث يخوض رواده تجربة فريدة من نوعها بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المدينة الترفيهية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط.

يستطيع زوار "فوت لاب" من خلال أحدث التقنيات، اختبار وقياس إمكانياتهم الكروية من تمرير وسرعة وتسديد وتحكم في الكرة ومن ثم الحصول على تقرير مفصل بإحصائياتهم، كما يمكن للأصدقاء التنافس في ملعب "فوت لاب" للكرة الخماسية حيث يُمكن لكل لاعب الحصول على مقاطع فيديو لأفضل أهدافه ولمساته في الملعب.

ذلك بالإضافة إلى العديد من الألعاب التنافسية الترفيهية مثل كرة القدم الطائرة وتحديات كرة القدم الاستعراضية "فريستايل" وغيرها من الألعاب التي ستنقل الترفيه الرياضي في المنطقة إلى مستوى مختلف تمامًا.

وعن افتتاح "فوت لاب" في دبي علق الأسطورة روي كوستا قائلًا: "أنا سعيد أولًا بوجودي في دبي، المدينة المُذهلة التي تشاركني حُب كرة القدم".

وأضاف:" دبي هي المكان الأمثل لاحتضان أول "فوت لاب" دولي خارج أوروبا ونسعى إلى تقديم تجربة كروية مختلفة تمامًا لكل عشاق الكرة في الإمارات والشرق الأوسط".

وقال حسين مراد العضو المنتدب لـ "فوت لاب" دبي:" فوت لاب هو الوجهة الجديدة للترفيه الرياضي في دبي والشرق الأوسط، حيث يُقدم للأفراد والأصدقاء والعائلات تجربة ممتعة غامرة بالتحدي والمرح، كما يمنح لاعبي كرة القدم الهواة والمحترفين فرصة لقياس أدائهم"

وأضاف:" ندعو عُشاق كُرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة "فوت لاب" واختبار مهاراتهم مع أحدث التقنيات العالمية للاستمتاع بوقتهم بشكل مختلف ومُمتع"

جدير بالذكر أن "فوت لاب" الذي أبرم شراكات مع عدد من أشهر العلامات التجارية العالمية مثل "أديداس و LG" يُقدم لزواره مساحة واسعة مخصصة للفعاليات سواء أعياد ميلاد أو احتفالات بالفوز وكذلك منطقة مخصصة للمشجعين والمشاهدين.

قال ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أثناء حضوره افتتاح مجمع "فوت لاب": يسرنا أن تكون دبي مركزا لأول فرع لهذا البرنامج المميز خارج البرتغال حيث أن فكرة البرنامج وانطلاقته كانت من لشبونة ثم جاء قرار الانتشار عالميا للاستفادة من نجاح التجربة والنتائج المميزة لهذا البرنامج الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الرياضة وتطوير المواهب من مختلف الأعمار، فكان القرار بالانطلاق عالميا من دبي التي تؤكد جاذبيتها للاستثمارات الرياضية بفضل رؤية القيادة الرشيدة والتشريعات التي تدعم هذا المجال إلى جانب تواجد جاليات من أكثر من 200 جنسية تشترك جميعها في حب دولة الإمارات والشعور بالأمان والسعادة فيها، كما تتواجد الكثير من المواهب الكروية من الكبار والصغار الباحثين عن الفرصة لتطوير قدراتها وإمكانياتها وشق طريقها في عالم كرة القدم".

وأضاف " يدعم مجلس دبي الرياضي كل الجهات الراغبة في الاستثمار في المجال الرياضي وخصوصا مجال الأكاديميات وانتقاء وتطوير اللاعبين الموهوبين، كما يتبنى المجلس نهج استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الرياضي لتطوير جوانب التدريب والارتقاء بالأداء والنتائج، وقد نظم المجلس في العام 2019 مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه، ويمثل مجمع فوت لاب نموذجا ناجحا في مجال التدريب العلمي الدقيق حيث يتوجه العالم إلى تحديث وسائل التدريب واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لقياس وتحليل الأداء وتطوير مهارات الرياضيين الكبار والصغار وصناعة أبطال المستقبل".

وأكد آل رحمة أن حضور النجم البرتغالي روي كوستا لحفل الإطلاق لهذا المجمع الرياضي التكنولوجي التدريبي الرائد يؤكد مستوى العمل ومكانة الأشخاص المؤثرين في هذا المشروع المميز ومستوى النتائج المتوقعة منه.

يقع "فوت لاب" في "إنسبيراتوس للرياضة" بقلب مدينة دبي الرياضية ويتيح للزوار مواقف مجانية للسيارات ويفتح أبوابه 7 أيام في الأسبوع من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً طوال الأسبوع وحتى الواحدة صباحًا من الخميس للسبت.

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