انطلاقة ناجحة لـ "ريشة النصر الصيفية"

المصدر: فائز بحبوج - دبي

انطلقت بنجاح كبير بطولة نادي النصر الصيفية للريشة الطائرة الأولى للسيدات على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان وسط 95 لاعبة من المواطنات والوافدات، مثلن 14 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة.

وستتواصل المنافسات يومي الجمعة والسبت في البطولة التي تشهد للمرة الأولى منافسات الزوجي للمواطنات.

ويدير منافسات البطولة نخبة من حكام اللعبة من الجنسين من لجنة الريشة الطائرة.

وبرزت بشكل لافت اللاعبتان امل يوسف وروضة الهاجري من فريق نادي النصر ومن أبوظبي اللاعبتان بشرى النجار ونوره بولنج.

وشهد الافتتاحية أحمد الجناحي، المدير التنفيذي للألعاب الجماعية ونسرين بن درويش وسها عويس، مدربة اللعبة بالنصر وجعفر ابراهيم، مدير تطوير اللعبة بدبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز