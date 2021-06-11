«ذا فلاينغ داف» تطلق بطولة اسكواش للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تطلق أكاديمية ذا فلاينغ داف، أول بطولة اسكواش للسيدات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 22 يونيو في نادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا.

وتأتي هذه البطولة الأولى من نوعها ضمن مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» المخصصة للسيدات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتهدف البطولة إلى استقطاب أكثر من ثلاثين لاعبة اسكواش، وتوفير الفرصة لهن لإبراز مهاراتهن وتطوير خبراتهن في هذه الرياضة.

وقالت كنزي الدفراوي، مؤسسة الأكاديمية واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات: «نحن ممتنون للاستجابة السريعة التي أبداها مجلس دبي الرياضي والدعم غير المحدود الذي قدمه لأكاديميتنا التي افتتحت أبوابها منذ عدة أسابيع فقط. ونحن على ثقة بأهمية هذه الشراكة في تعزيز شعبية رياضة الاسكواش وترسيخ مكانتها ضمن الرياضات المحببة في الإمارات.

ونسعى من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مشاركة السيدات في الرياضات بالإمارات، من خلال تسليط الضوء على مدى شمولية هذه الرياضة والفرص الكبيرة التي توفرها للجميع». ويأتي تنظيم هذه البطولة انسجامًا مع رؤية مجلس دبي الرياضي الهادفة إلى تعزيز مستويات مشاركة السيدات المقيمات في دبي وفي إطار سعي المجلس لدعم رياضات المضرب التي تشهد إقبالاً غير مسبوق في دبي، كما يأتي التعاون مع أكاديمية ذا فلاينج داف ترسيخًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم فعاليات رياضية تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتهدف البطولة إلى تعزيز شعبية رياضة الاسكواش وترسيخ حضورها في المشهد الرياضي للإمارة.

وستوفر البطولة الجديدة، التي ستنطلق بين 16 و22 يونيو الجاري، الفرصة لجميع اللاعبات الأكبر فوق سن 15 عاماً للمشاركة فيها وإبراز مواهبهن في هذه الرياضة. كما ستكون المشاركات على موعد مع مباراة استثنائية تستعرض فيها كنزي الدفراوي مواهبها في 18 يونيو، لإضفاء مزيد من الأجواء الحماسية على البطولة.

وستتراوح مواعيد المباريات بين العاشرة صباحاً و12 ظهراً خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبين السابعة والتاسعة صباحاً في بقية الأيام. وستشهد جميع المباريات حضور مجموعة من المدربات الخبيرات لتقديم النصائح الرياضية اللازمة للاعبات، إضافةً إلى حكام مؤهلين للإشراف على مجريات كل مباراة.

وستوفر كيتو جوديز، شركات الوجبات الخفيفة الصحية التي تتخذ من دبي مقراً لها والراعي الرسمي للبطولة، جميع الوجبات اللازمة خلال أربع مباريات على الأقل لكل لاعبة. كما ستقدم، إلى جانب أكاديمية ذا فلاينغ باد، مجموعةً من الجوائز القيمة للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، بما فيها قسائم مجانية ومضارب اسكواش حديثة وغيرها الكثير، إضافةً إلى حقيبة هدايا حصرية من كيتو ورمز يمكن استخدامه على موقع الشركة للاستفادة من حسومات بقيمة 15% و مخفوق البروتين الرسمي الأفضل للسيدات.

وستنطلق البطولة مع الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الصارمة بما يتماشى مع توجيهات حكومة دبي، ويشترط على كل لاعبة استكمال جرعتي لقاح «كوفيد 19» قبل مشاركتها في البطولة؛ كما سيتم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة الضرورية كافة، بما فيها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز