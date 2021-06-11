3 بطاقات لـ«ريشة الفراعنة» في «طوكيو 2020»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شكلت بطولة البرتغال للريشة الطائرة المحطة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة «أولمبياد طوكيو 2020»، حيث نجح العرب في حصد ثلاث بطاقات مؤهلة كانت جميعها من نصيب لاعبي منتخب مصر «الفراعنة»، وهم: لاعبا زوجي المختلط أدهم حاتم وضحى هاني المصنفين الـ 52 على مستوى العالم، كما تأهلت هادية حسني وضحى هاني في زوجي السيدات، وهما المصنفتان الـ 37 على العالم. وستمثل اللاعبتان ضحى هاني وهادية حسني واللاعب أدهم حاتم القارة الأفريقية، والدول العربية في المعترك الأولمبي المهم، إذ يعتبر تأهل الثلاثة إلى الأولمبياد بمثابة إنجاز للريشة الطائرة العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص.

كما سيمثل الريشة الطائرة العربية في الأولمبياد اللاعب السوري آرام محمود في الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية، حيث إن اللاعب آرام هو لاجئ سوري مقيم في هولندا وسيشارك بفئة الفردي في مسابقة الريشة الطائرة بالأولمبياد. من جانبه، تمنى الاتحاد العربي للريشة الطائرة كل التوفيق والنجاح لكل اللاعبين العرب في دورة الألعاب الأولمبية، وتقديم الصورة المشرفة عن لعبة الريشة الطائرة العربية، وما تزخر به من عناصر متميزة من كلا الجنسين.

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