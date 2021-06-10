مجلس الشارقة الرياضي يعتمد تنظيم طواف الشارقة الدولي للدراجات في يناير 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس الشارقة الرياضي إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بمحمية القرم بمدينة كلباء حيث إستعرض الإجتماع الذي جاء برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وحضور الأعضاء عددا من الأجندة المدرجة في جدول أعمال الإجتماع.

بدأ الإجتماع بكلمة ترحيب من رئيس المجلس ومن ثم شكر الجميع على العمل الذي يبذل من أجل تنفيذ الخطط الخاصة بالمجلس وأعمال اللجان ، حيث ناقش المجلس في جدول الأعمال إعتماد طواف الشارقة الدولي للدراجات على أن يكون شهر يناير من العام 2022 موعدا للنسخة الجديدة منه كما قرر المجلس تكليف عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس لرئاسة الطواف، كما ناقش المجلس أيضا الترتيبات لإقامة الملتقى الرياضي السنوي على أن يكون عبد الله بن مليح عضو مجلس الإدارة لرئاسته وتم تحديد متطلباته المختلفة التي تشمل خمس محاور يتم تحديدها لاحقا.

كما ناقش المجلس أيضا ملف إقامة دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021 على أن يحدد موعدها لاحقا و ستضم "7" ألعاب وهى كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة الشاطئية والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم و التجديف و السباحة المفتوحة و الترايثلون وذلك ضمن مبادرات المجلس رياضيا لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية و إبراز الصور الحضارية لمختلف مدن الإمارة الباسمة ومن بينها مدينة كلباء على أن تبدأ الترتيبات الخاصة لإقامة الدورة لاحقا.

بجانب ذلك فقد ناقش الإجتماع عددا من الأجندة من بينها إلتزامات الخطة الإستراتيجية العليا للمجلس لتحقيق الأهداف المطلوبة تجاه الأندية إعلاميا ومنها تمكين الأندية من تطوير هويتها المؤسسية ضمن هوية رياضية موحدة و دعم الأندية تقنيا من خلال أرشفة إلكترونية وتحديد الضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة ووضع القواعد اللازمة لتنظيم عملية إستخدام أدوات المشاركة الرقمية و تحسين جودة أداء الإعلام الرياضي بالأندية وفق معايير وبنود السياسية الإعلامية المرسومة ووفق الإطار التنظيمي الخاص بالنشر و المحتوى و المشاركات لتمهيد حوكمة الأداء الإعلامي للأنديةوتطوير الهوية المؤسسية للأندية بالعمل مع جميع الأندية لإستكمال هويتها المؤسسية و تقديم الإستشارة اللازمة بما يتفق مع أهداف الهوية الرياضية الموحدة للإمارة بجانب إستضافة المواقع الإلكترونية وإدارة حسابات البريد الإلكتروني و إطلاق المنصة الإعلامية وفق الإجراءات المتبعة و توثيق الحسابات الرقمية بجانب آلية عمل ووثيقة إرشادات خدمات المجلس للأندية.

وأثنى عيسى هلال الحزامي على تكاتف منظومة العمل بالمجلس من إدارات ولجان دائمة تعزيزا إلى التطوير المستمر بما يقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة من المجلس و المتابعة الدقيقة لكل الخطط و البرامج الموضوعة التي تصب في صالح تطوير الرياضة الباسمة بالإمارة.

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