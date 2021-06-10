أحمد بن محمد يكرّم حميد القطامي تقديراً لإسهاماته في خدمة الحركة الأولمبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، معالي حميد القطامي، النائب الأول السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لما قدمه من إسهامات خلال فترة عمله ضمن أسرة اللجنة، وما بذله من جهود في خدمة الحركة الأولمبية في دولة الإمارات وإعلاء القيم الأساسية للميثاق الأولمبي، وتفعيل دور اللجنة في دفع مسيرة التطوير الرياضي نحو آفاق جديدة من التميز بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات الرائدة، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في اعتلاء أبطال الإمارات في مختلف الرياضات منصات التتويج ضمن أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأعرب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن كامل تقديره للدور المؤثر الذي اضطلع به معالي حميد القطامي في تعزيز الحركة الأولمبية ورفعة مكانتها في دولة الإمارات، مؤكداً أن إسهاماته كان لها بالغ الأثر في دعم أهداف اللجنة، وتطوير المساقات القانونية والتنظيمية، والتشجيع على تعزيز تواجد المرأة في المشهد الرياضي، متمنياً سموه كل التوفيق لمعالي القطامي، ومؤكداً أن عطاءه سيبقى علامة فارقة في تاريخ الأولمبية الوطنية.

وقال سموه: «كل الشكر لمعالي حميد القطامي لما قدمه من جهود في سبيل إعلاء شأن الحركة الأولمبية الإماراتية والترويج لمبادئ الميثاق الأولمبي وإعلاء قيمه ومبادئه.. ولدوره في تفعيل دور اللجنة الأولمبية الوطنية وتعظيم أثرها في الارتقاء بمختلف الرياضات.. كل الأمنيات الطيبة لرجل أجزل العطاء ليظل نموذجاً يُحتذى للأجيال في كيفية التفاني في خدمة الوطن».

من جانبه، أعرب معالي حميد القطامي عن بالغ الشكر لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا التكريم ليس بالأمر الغريب على سموه.

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