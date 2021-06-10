«الجوجيتسو» ينظم أكبر تدريب في العالم بجناح البرازيل بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة مع فيرناندو لويس ليموس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في الإمارات، واتفق الطرفان على التعاون لإقامة أكبر حصة تدريبية للجوجيتسو في العالم بجناح البرازيل في دبي بتاريخ 15 نوفمبر 2021 على هامش إكسبو 2020 بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إكسبو دبي، وبما يلبي التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في وقتها.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المنعم الهاشمي للسفير البرازيلي، أمس، بمقر الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو في أبوظبي، بحضور رافائيل ناسيمنتو، مدير جناح البرازيل في معرض إكسبو 2020 دبي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد الهاشمي أن العلاقات بين الإمارات والبرازيل قوية وعميقة، وأن المرحلة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، وأن رياضة الجوجيتسو في البرازيل من الرياضات الشعبية، حيث يمارسها أكثر من 2.5 مليون لاعب ولاعبة من المسجلين رسمياً في الاتحاد، وتملك أكثر من 22 ألف أكاديمية متخصصة لتعليم وتطوير اللاعبين في مختلف ولاياتها، وأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو باعتباره أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم، قام لاعبوه بتقديم فقرة استعراضية أمام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال زيارته إلى الإمارات في أكتوبر 2019.

كما أكد على الدور الملموس لرياضة الجوجيتسو في دعم العلاقات بين الدولتين من خلال تعاقدنا مع أكثر من 700 مدرب برازيلي، كما أن الإمارات تنظم ما يقرب من 18 بطولة سنوياً في ولايات البرازيل.

وقال الهاشمي: «علينا أن نستغل الجوجيتسو في تعزيز العلاقة مع البرازيل ودول العالم، لأن الرياضة من دعائم وجسور بناء القوة الناعمة للدولة، وهذا يتفق مع استراتيجية الاتحاد الذي ينظم أكثر من 80 بطولة حول العالم».

مبادرات

من ناحيته أكد فيرناندو لويس ليموس سفير البرازيل في الإمارات، أنه سعيد بتواجده في الإمارات إحدى أهم دول منطقة الشرق الأوسط، وسعيد كذلك بوجوده في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أهم مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم. وقال: والحقيقة فالإمارات وبصفة خاصة أبوظبي حولت أحلام رياضيي الجوجيتسو في البرازيل إلى واقع ملموس، وقد قمنا بطرح بعض المبادرات لدعم نجاح معرض إكسبو 2020 بدبي الذي نثق بأنه سيكون الأكبر والأضخم والأهم في العالم، ولأن الإمارات أقام أكبر حصة تدريبية للجوجيتسو في العالم في 2015، حرصنا على تنظيم حصة تدريبية أخرى أكبر منها تدخل موسوعة غينيس وتقود الإمارات لتحطيم رقمها السابق، وتلقي الضوء أكثر على إكسبو 2020 دبي.

في السياق نفسه أكد رافائيل ناسيمنتو مدير جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي أنه على ثقة أن المعرض الذي سينطلق في أكتوبر 2021 من دبي سيكون الأنجح في تاريخ المعارض الدولية، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي سيشكل أكبر انتصار في العالم على جائحة كورونا، وأن الإمارات من خلاله سوف تقود العالم إلى التعافي الكامل.

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