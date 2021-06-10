افتتاح مجمع «فوت لاب» في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

افتتح أسطورة منتخب البرتغال روي كوستا، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أول مُجمع ترفيهي رياضي مُتكامل في الشرق الأوسط «فوت لاب».

كما حضر حفل الافتتاح علي عمر مدير إدارة التطوير بمجلس دبي الرياضي.

يُعد «فوت لاب» الوجهة المثالية لعشاق كرة القدم ، حيث يخوض رواده تجربة فريدة ، بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المدينة الترفيهية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط.

برنامج مميز

وقال ناصر أمان آل رحمة: «يسرنا أن تكون دبي مركزاً لأول فرع لهذا البرنامج المميز خارج البرتغال، حيث إن فكرة البرنامج وانطلاقته كانت من لشبونة، ثم جاء قرار الانتشار عالمياً للاستفادة من نجاح التجربة والنتائج المميزة لهذا البرنامج،فكان القرار بالانطلاق عالمياً من دبي، التي تؤكد جاذبيتها للاستثمارات الرياضية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة». وعن افتتاح «فوت لاب» في دبي قال كوستا : دبي هي المكان الأمثل لاحتضان أول «فوت لاب» دولي خارج أوروبا ونسعى إلى تقديم تجربة كروية مختلفة تماماً .

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