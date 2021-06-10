«دولية فزاع لرفعات القوة لأصحاب الهمم» 19 يونيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم يوم 19 يونيو الجاري النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم - كأس العالم دبي 2021، وتستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهي المحطة التأهيلية الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في التحدي البارالمبي المرتقب «طوكيو».

والتقى ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم عبر تقنية الاتصال المرئي رؤساء الوفود المشاركين في البطولة ، ورحب العصيمي في بداية اللقاء برؤساء الوفود ومنتخبات بلادهم في دبي، مشيراً إلى أن الإمارات وفرت كل الإمكانات لضمان سلامة وصحة المشاركين في هذا «المونديال» من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير في بطولات فزاع لأصحاب الهمم التي تمت استضافتها خلال الفترة الماضية.

أهداف

وقال العصيمي: إن دبي مليئة بالحيوية والتفاعل تلامس مشاعر إرادة «أصحاب الهمم» بحثاً عن بلوغهم غاياتهم وأهدافهم في آخر البطولات المؤهلة من أجل أن يحقق اللاعبون واللاعبات حلمهم عبر بوابتها.

وأكد مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن هذه المرحلة تعد بكل المقاييس تحدياً كبيراً في مسيرة هذه الفئة، والتي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تهيئة واستدامة البيئة الملائمة للاعبين واللاعبات لتحقيق طموحاتهم المرسومة في هذا الملتقى العالمي الذي يشارك فيه نخبة من الأبطال من مختلف قارات العالم لتفجير إبداعاتهم في صالة رفعات القوة.

وشدد العصيمي على أهمية هذه البطولة من خلال التعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية كونها المحطة الأقوى وآخر الفرص المتاحة من أجل التأهل إلى «بارالمبية طوكيو».

وتحدث عدد من رؤساء الوفود مؤكدين جاهزية منتخباتهم لخوض كأس العالم - دبي 2021 من أجل رسم صورة طيبة في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

خطط

استعرض رؤساء القطاعات لـ «دولية فزاع لرفعات القوة» الخطط الخاصة بإنجاح الحدث من مسابقات وتطبيق أعلى معايير السلامة والتحديثات الخاصة بالبطولة وتفاصيلها ومشاركة الدول، وخصوصاً أن البطولة تقام في أجواء استثنائية، والتي تتطلب التزام المشاركين بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل الوصول إلى آفاق النجاح الذي ينشده الجميع في نسخة دبي.

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