سيف بن فطيس يشارك في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - وام

حصل اتحاد الإمارات للرماية على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، التي ستنطلق منافساتها في اليابان 23 يوليو المقبل، وذلك في إنجاز جديد للرياضة بالدولة، وأكد عبدالله سالم بن يعقوب أمين عام الاتحاد أن الاتحاد رشّح البطل الدولي سيف بن فطيس بفئة رماية الأطباق «الاسكيت»، للمشاركة في أولمبياد طوكيو بتلك البطاقة على ضوء إنجازاته الدولية الأخيرة، حيث حصد 4 ميداليات دولية في آخر 4 أشهر خلال الفترة بين فبراير 2021 ويونيو الجاري.

وقال عبدالله سالم بن يعقوب إنه خلال الاجتماع الذي حضره مساء أول من أمس «عن بُعد» وبعد المشاورات وعلى ضوء تميز الإمارات في رياضة الرماية، تم الحصول على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لتكون الرماية في طليعة الرياضات الإماراتية المشاركة في الحدث.

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