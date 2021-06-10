95 لاعبة في بطولة النصر للريشة الطائرة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق في السادسة من مساء اليوم، وتستمر لغاية العاشرة ليلاً، منافسات بطولة الريشة الطائرة الصيفية للسيدات، بنسختها الأولى، والتي ينظمها نادي النصر، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وتستمر لغاية يوم السبت في الثاني عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 95 لاعبة، وتقام منافسات اليوم الثاني، غداً، من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وتختتم المنافسات يوم السبت، بالمباريات النهائية خلال الفترة من الثالثة، ولغاية السادسة مساءً.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أن الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق البطولة.

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