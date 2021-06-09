المصادقة على عضوية الإمارات في الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج

المصدر: وام

صادق الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج /FIS/ على عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء خلال المؤتمر الدولي الثاني والخمسين لرياضة التزلج على الثلج الذي عقد الأسبوع الماضي في سويسرا.

ويشكل الحصول على العضوية تتويجاً للحملة التي امتدت لخمس سنوات بقياد شركة "ماجد الفطيم" و"سكي دبي" وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية كما يمهد الطريق أمام الرياضيين الإماراتيين في مجال الرياضات الثلجية للمنافسة على المستوى الدولي لأول مرة إلى جانب قدرة دولة الإمارات على استضافة فعاليات الرياضات الثلجية الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج مثل بطولة التزلج المتعرج على المنحدرات وبطولة التزلج والتزلج اللوحي على المسارات المائلة واللتين ستقامان في "سكي دبي" في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وساهمت "سكي دبي" على امتداد العقد الماضي في تعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعملت على ترسيخ مكانتها كمركز للمسابقات الدولية من خلال استضافة العديد من البطولات المرموقة المرموقة مثل "كأس العالم" و"كأس العالم للتزحلق على الجليد" بالإضافة إلى تأسيس بطولة الإمارات الوطنية للتزلج والتزحلق على الجليد والتي تجذب المتنافسين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم وتماشيا مع الجهود المبذولة لإنشاء فريق وطني توفر هذه المنشأة الحديثة أيضا منصة للرياضيين للتعلم وتطوير وصقل مواهبهم الفريدة من نوعها كما تلتزم باحتضان المواهب المحلية من خلال رعايتها للبرامج الرياضية.

وقال محمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة "ماجد الفطيم" ان عضوية الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات على المسرح الدولي للرياضات الثلجية كما يُعتبر ذلك خطوة مميزة للغاية بالنسبة للرياضيين الذين يمكنهم الآن التطلع لتمثيل بلدهم على المستوى العالمي من خلال التنافس في بعض الأحداث الرياضية الأكثر شهرة وعراقة في العالم مثل الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولة العالم للتزلج على الثلج.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من بين خمس دول جديدة تمت الموافقة على انضمامها كعضو منتسب في الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج خلال المؤتمر الدولي لرياضة التزلج على الثلج والذي يُعقد كل عامين ويُعتبر الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج الهيئة الناظمة دوليا لرياضات التزلج على الثلج والتزحلق على الجليد .

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