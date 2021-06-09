100 مشاركة في بطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

شهدت بطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون 0.22 لفئة السيدات التي ينظمها نادي الظفرة للرماية، إقبالاً كبيراً من المتسابقات من مختلف أنحاء الدولة بعدد تجاوز عدد المشاركات 100 متسابقة، خلال التصفيات التمهيدية التي ستنتهي الأحد المقبل.

وفرضت القوة والإثارة والندية نفسها على التصفيات الأولية للبطولة، وأسفرت نتائج التصفيات عن تقدم المتسابقة موزة حمود طربيش المنصوري بنتيجة 152.1.

وأوضح سالم سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سيظل مفتوحاً حتى الأحد المقبل، وهو الموعد المحدد لبدء التصفيات النهائية.

وبيّن السبوسي أن البطولة تقام على مرحلتين تمهيدية ونهائية، حيث سيتم اختيار أفضل 20 متسابقة بناءً على النتائج للصعود إلى التصفيات النهائية للبطولة، وأضاف إن المسابقة الحالية امتداد لبطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون فئة 0.22 والتي شملت فئتين للرجال والنساء، ورصدت لها اللجنة العليا المنظمة للبطولة أكثر من 500 ألف درهم قيمة الجوائز للفائزين العشرة الأوائل في فئتي المسابقة من الرجال والنساء.

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