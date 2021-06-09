«دبي الرياضية» تستضيف سلسلة دوري هواة الغولف

المصدر: فائز بجبوج – دبي

تستعد قناة دبي الرياضية، لنقل منافسات سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف المصغرة (EAGL)، والتي تقام في العشرين من شهر يونيو المقبل، على أرض ملاعب عقارات الجميرا للغولف.

وسيشارك المذيع التلفزيوني والإذاعي غراهام كلوز بنقل البطولة، وستتاح للجماهير محلياً وخارجياً، مشاهدة البث المباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي للدوري الإماراتي لهواة الغولف، مثل يوتيوب وفيسبوك، بالإضافة إلى تغطية منتدى الشرق الأوسط للغولف.

أهمية النقل

وقال سوديش أغاروفال مؤسس الدوري الإماراتي لهواة الغولف: «يعد البث المباشر جزءاً خاصاً جداً من مشروع الدوري الإماراتي لهواة الغولف الخاص بنا، وهو عرض بيع فريد بالنسبة لنا، لأنه لم يتم بث أي حدث هواة آخر مثل هذا على الإطلاق».

وتابع: «نظراً لاتساع مساحة الملعب، فإن تغطية لعبة الغولف الحية يمثل تحدياً، وإنها مهمة ضخمة لتغطية ملعب الغولف، ثم تحويله إلى بث مباشر، وسيوفر جواً احترافياً سيعيشه جميع لاعبينا».

الحفر واللاعبين

ستوفر بطولة السلسلة المصغرة المكونة من تسع حفر، والتي ستقام على أساس 36 نقطة على امتداد 3397 ياردة على ملعب الغولف المصمم من قبل جريج نورمان، تجربة فريدة لما سيأتي لاحقاً هذا العام في حدث سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف الرئيس.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية فرق مكونة من أربعة لاعبين، يليها منتدى غولف وحفل عشاء، وتقديم الجوائز على خلفية الجولة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، من ملعب توري باينز.

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