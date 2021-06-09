الأولمبية تنظم ورشة عمل دليل الحوكمة لاتحاد السباحة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية ورشة عمل مشتركة لاتحاد السباحة في أول خطوة عملية عقب أيام من إطلاق دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، بالشراكة بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وذلك لاستعراض مواده وبنوده القانونية.

واستهدفت ورشة العمل التي شهدها ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة توضيح المواد الـ 87 للدليل مع شرح المفاهيم والتعريفات الواردة فيه، بما يسهم في استيعابه بالصورة المنشودة، تمهيداً للعمل به خلال الفترة المقبلة المحددة بـ 3 أشهر لكافة الاتحادات لتوفيق وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتناسب مع قواعده وأحكامه.

أهمية

وتكمن أهمية عقد ورش العمل التثقيفية في هذا التوقيت الذي يأتي بعد إطلاق الدليل لتوضيح الصورة أمام كل الاتحادات الرياضية ومساعدتها في تعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع الدليل الذي يتماشى بدوره مع الأنظمة والمواثيق الدولية، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة نشر وتثقيف كافة منتسبي الاتحادات الرياضية وعرض أهداف والتزامات واختصاصات الاتحادات الرياضية المتمثلة في نشر ثقافة الرياضة على أوسع نطاق بالدولة، وتعزيز سمعة الدولة في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه توجه عبد الله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية وإلى الهيئة العامة للرياضة على الحرص الدائم على التواجد والعمل مع الاتحادات الرياضية بشكل عام، واتحاد السباحة بشكل خاص، من أجل خلق بيئة عمل رياضية متطورة وذلك بما يتوافق مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي يخلق فرصاً جديدة للمشاركة الرياضية.

ووعد الوهيبي بالعمل سريعاً مع أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تعديل بنود لائحة النظام الأساسي من خلال جمعية عمومية غير عادية لكي يتم تعديل كافة البنود بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وتوجه الوهيبي بالشكر إلى الأندية الأعضاء على استجابتها السريعة من أجل عقد ورشة العمل الخاصة باللائحة المرسلة.

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