«السوبر» يدشن موسم اليد في سبتمبر

المصدر: دبي-فائز بجبوج

أعلن عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد، أن موسم اليد الجديد سينطلق في التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ببطولة السوبر لرجال اليد، وتمثل بداية بطولات الرجال التي تشمل أيضاً الدوري العام وبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتشمل أجندة الموسم 3 بطولات لفئة الشباب وهي الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات.

وأشار المحيربي إلى أنه خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل عاشور وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة تم اتخاذ العديد من القرارات، حيث سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي بما يتماشى مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

وأضاف المحيربي: تم خلال الاجتماع تحديد مواعيد فتح وإغلاق باب قيد وتسجيل اللاعبين للفترة الأولى، خلال الفترة من الرابع من يوليو وحتى الثالث من أغسطس المقبلين، وسيتم تحديد مواعيد التسجيل للفترة الثانية لاحقاً، كما تم تحديد عدد اللاعبين بكشوفات الأندية لفرق الرجال وللمراحل السنية بعشرين لاعباً لكل فريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز