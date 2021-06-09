الشامسي يتوج الفائزين في بطولة القائد «للبادل تنس‏»

المصدر: الشارق - البيان الرياضي

توّج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الفائزين في ‏بطولة القائد «البادل تنس-2021»، في نسختها الأولى، ‏التي نظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بنادي ضباط شرطة الشارقة، في مركز «بادل أرينا» بمنطقة مليحة، بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بشرطة الشارقة.

وقال اللواء الشامسي: «نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة، نحرص دائماً على البحث عن أفضل السبل التنظيمية، والممارسات الرياضية العالمية، التي ‏تساعد منتسبي القيادة على اكتساب العديد من المهارات، بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية، التي تسهم في رفع من مستوى اللياقة البدنية لديهم، لذلك ارتأينا تنظيم «البادل تنس» في نسختها الأولى‏، لما لوحظ من الانتشار الكبير للعبة، على مستوى العالم، ‏بحيث تعد واحدة من الأنشطة الرياضية ‏المستحدثة بشرطة الشارقة، التي بدورها، تعزز من جودة الحياة لدى منتسبي القيادة، وتتيح لهم فرصة المشاركة والتنافس الإيجابي، ‏وتصقل مهاراتهم في مختلف الرياضات والأنشطة الاجتماعية»، معرباً عن فخره بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة، وما حققته من نتائج مميزة، مصرحاً أن القيادة، في طور إنشاء (3) ملاعب جديدة خاصة برياضة البادل ‏تنس، سيتم تدشينها في القريب العاجل، وستُتاح من بعدها لكافة منتسبي القيادة وأُسرهم، كمشروع جديد، يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة بالأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وشهدت البطولة منافسات قوية وحماساً بين اللاعبين، حيث تنافس فيها 28 لاعباً، بواقع 16 فريقاً من منتسبي القيادة بمختلف الإدارات، لتشمل فريقين من كل إدارة، سعياً لاقتناص المركز الأول في البطولة.

وانطلقت التصفيات في أجواء حماسية، وصولاً للنهائيات، حيث حقق المركز الأول كل من النقيب أحمد الزري والملازم منصور هشام الزرعوني، من الإدارة العامة للعمليات المركزية، فيما حصل على المركز الثاني كل من الملازم سلطان الطنيجي، والملازم راشد القصير، من مكتب القائد العام.

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