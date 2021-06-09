«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»تنظم أكبر حدث للفنون القتالية في العالم 2021

المصدر: بروسك - وام

نجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تنظيم أضخم حدث رياضي في الفنون القتالية بالعالم خلال عام 2021، وذلك خلال اليومين الماضيين بصالة «فيبا أرينا» في مدينة بروسك كاتارينا البرازيلية، وهو الدوري القاري لأمريكا الجنوبية للجوجيتسو، بمشاركة 1353 لاعباً ولاعبة من 13 دولة لاتينية.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين الأوائل في العالم، وشهدت النزالات مفاجآت مدوية أبرزها خسارة غابريلي باسينها المصنفة الأولى في العالم و«ملكة البساط» أمام لاعبة أكاديمية الوحدة المحترفة يارا ناسيمنتو، وهي الخسارة الأولى لباسينها في نهائي بطولة خلال السنوات الأربع الأخيرة بفئة الحزام البني - الأسود لوزن 95 كجم، وفي منافسات الرجال تألقت أيضا أكاديمية نادي الوحدة من خلال أبطالها المحترفين حيث حصل إيريتش مونيس على ذهبية الحزام الأسود عن وزن 94 كجم، كما حصل زميله باتريك جاوديو على الميدالية الفضية بالوزن نفسه ، فيما توجت أكاديمية «تشيكمات» بجائزة الأفضل .

نجاح

وقال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «أهنئ الشركاء في البرازيل وأمريكا اللاتينية على النجاح الكبير ، خاصة أن أكثر من 300 مليون متابع شاهدوا المنافسات على المحطات التلفزيونية وعدد من القنوات على اليوتيوب والمواقع الرياضية المتخصصة، ويصب هذا النجاح في تعزيز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم بشهادة الجميع، حيث لا يقتصر دورها على نشر اللعبة وتطوير برامجها وتنظيم البطولات، لكنه يمتد لتمكين أبطالها والحصول على الاعترافات الدولية بها من المنظمات العالمية للمشاركة في كبرى الفعاليات، فضلاً عن إجراء التحديثات المستمرة على قوانين التحكيم فيها بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من حماية اللاعبين، ورفع معدلات التشويق والإثارة في النزالات، وتحقيق العدالة التحكيمية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، مع ترسيخ قيم هذه الرياضة لدى كل ممارسيها في العالم، وأبرزها الانضباط، واحترام المنافس، والثقة بالنفس».

وأضاف: «حرصنا على حضور ومشاركة أبطال الباراجوجيتسو من أصحاب الهمم في هذه الجولة، التي شهدت أيضاً ميلاد عدد كبير من الأبطال والبطلات الواعدين والواعدات الذين سيكون لهم شأن كبير في مستقبل هذه الرياضة، وأنتهز هذه الفرصة في تقديم الشكر لعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لدعمه المتواصل للرابطة، ومقترحاته المستمرة للتوسع في مجالات انتشار الرابطة، والارتقاء بجودة ممارساتنا».

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