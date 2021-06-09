«دبي الرياضي» يطلق المرحلة الثانية لتطوير الكوادر الإدارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار الإجراءات التنفيذية لقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بتطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبـي، يبدأ مجلس دبي الرياضي اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية.

وينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة 11:00 صباح اليوم محاضرة عبر وسائل الاتصال المرئية بعنوان «دور المشرف في تنظيم عمل الإداريين والمدربين»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتستعرض المحاضرة التعريف بالجانب الوظيفي للإداريين والمدربين وتقديم نماذج للجوانب الأخلاقية الإيجابية مثل القدوة الحسنة والتخلق بالصفات الحميدة، وشرح لكيفية إدارة المواقف السلوكية الحرجة لدى اللاعبين ومن بينها التدخل السريع والحكيم وكيفية التواصل مع أولياء الأمور ومتابعة تنفيذ التوصيات في التعامل مع مختلف المواقف.

وتأتي المحاضرة في إطار المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي التطويري الذي يتضمن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية التي أقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، بهدف تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار وفق أحدث أساليب الإدارة الرياضية والتطور الحاصل في جميع المجالات.

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