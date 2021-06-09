إشادة دولية بجهود الإمارات في تطوير «مسائل الشطرنج»

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي )

أشاد الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال استضافة وتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج جولتي الفجيرة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019 و 2020 والنجاح الباهر الذي تحقق في الاستضافة .

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج والذي أقيم عن بعد عبر برنامج «زووم» بمشاركة ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة . وأكد الدكتور عبدالله آل بركت أن دولة الإمارات ستدعم جهود الاتحاد الدولي من أجل عودة النشاط فعلياً .

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