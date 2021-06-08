6 محاضرات تثقيفية خلال معسكر الفتيات بنادي النصر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انطلقت مساء اليوم أولى محاضرات التوعية بنادي النصر والتي تقام خلال المعسكر الصيفي للعنصر النسائي بالنادي، وأعلنت نسرين بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أنه ستكون بداية المحاضرات الست خلال المعسكر بمحاضرة اليوم بعنوان «مشتتات القيادة»، والتي تستهدف المحافظة على سلامة ممارسات ولاعبات الدراجات ويقدمها موسى حسين من إدارة المرور بقسم السلامة المرورية بشرطة دبي.

وأوضحت نسرين أن جميع المحاضرات التي ستقدم خلال المعسكر الصيفي عن طريق «زووم» تنظمها شركة النصر للألعاب الرياضية بالنادي وبالتعاون مع إدارة المرور بشرطة دبي وهيئة الطرق بدبي، من أصحاب الاختصاص بهذا المجال والخاص بالتوعية ونشر جل طرق السلامة للحفاظ على سلامة ممارسات ونجمات الرياضة من العنصر النسائي، حيث يستعرض عوضه علي كيلاني إداري تربوي بنادي النصر 3 محاضرات تحقق الأهداف التي ستقام من أجلها المحاضرات التوعوية والتثقيفية خلال المعسكر الصيفي والأول من نوعه الذي حرصت شركة الألعاب الرياضية بالنادي على إقامته.

بطولات

وأشارت نسرين إلى أن المعسكر الصيفي سيشهد أيضاً إقامة العديد من الألعاب الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى إقامة العديد من البطولات للعنصر النسائي وستكون البداية ببطولة الريشة والتي ستقام خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وأعلنت نسرين أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 80 مشاركة في هذه البطولة ومن المواطنات والوافدات، مشيرة إلى أن باب المشاركة مفتوح للجميع ومن الأعمار التي تبدأ من 16 سنة فما فوق.

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