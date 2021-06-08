النعيمي.. امتياز في التسويق الرياضي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

نال المستشار عبد العزيز عبد الله بن ناصر النعيمي، رئيس شركة نادي خورفكان السابق لكرة القدم، درجة الماجستير في التسويق الرياضي بدرجة امتياز، ضمن رؤية تستهدف الانتقال بالممارسة الرياضية إلى مرحلة البناء العلمي الذي يكرس التطور المنشود في المنظومة الرياضية، لتحقيق أفضل مؤشرات العمل المؤسسي الذي يمهد الطريق للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.

وقال النعيمي إن المرحلة المقبلة تحتشد بالكثير من التحديات، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى الاهتمام بمواكبة التطور العلمي حتى تنطلق الرياضة الإماراتية إلى مرحلة البناء على الفكرة والمعرفة والمؤشرات العلمية بعيداً عن الاجتهادات الفردية التي لا تقود إلى الإنجازات المطلوبة.

وأوضح النعيمي أنه استند أثناء دراسة الماجستير في التسويق الرياضي إلى التجربة الأوروبية لأندية مرموقة خاصة ريال مدريد وبرشلونة استناداً إلى فكرتيهما في اعتماد المنهج العلمي في هذا الجانب.

وأضاف: يجب أن نسعى لمواكبة التطور العلمي حتى ينعكس هذا الشيء على الممارسة العملية في الأندية الرياضية، لأن المحصلة في نهاية الأمر يجب أن تكون مرتبطة بالدراسات العملية حتى تكون الرياضة الإماراتية في الطريق الصحيح بالخطوات المدروسة.

وأكمل: نحن أبناء «زايد الخير» والعطاء والإنسانية، ونحظى بقيادة رشيدة تهتم ببناء الإنسان وتنمية معارفه العلمية والثقافية للوصول إلى الرقم واحد عالمياً، ولدينا الطموح لنكون الأفضل بما منحنا الله من مهارات وقدرات زيناها بالعلم والمعرفة والتأصيل العلمي الممنهج.

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