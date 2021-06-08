«الرياضات البحرية» يهنئ بنجاح «القفال» و«دلما»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه ورعايته الدورة رقم 30 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي أقيم الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي وذلك استمراراً لرسالة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- الذي أسس السباق ووفر له كافة الإمكانيات طوال ثلاثة عقود.

كما تقدم رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على تفضله برعاية سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة وحرصها على إحياء تراث وماضي الآباء والأجداد يمثل العامل الرئيسي في نجاح واستمرار هذه الكرنفالات البحرية الجميلة والراقية والتي أصبحت اليوم مهرجانات فرح ولقاءات جميلة تعزز هويتنا الوطنية.

تهنئة

كما قدم حريز المر محمد بن حريز التهنئة نيابة عن إخوانه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إلى مجلسي الإدارة في الناديين مباركاً كذلك إلى طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي الفوز والتتويج في السباقين الكبيرين.

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بجهود مجلسي الإدارة في الناديين وجهود أعضاء اللجان المنظمة في سباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفي سباق دلما برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، مثنياً على التعاون القائم بين جميع أندية الدولة.

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