نجومنا يواجهون تحدي «عربية الرماية» اليوم

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

يخوض رماة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للرماية المقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة ، في مواجهة أبطال العالم من الرماة العرب الذين يمثلون 8 دول عربية هي الإمارات والكويت وقطر والسعودية ولبنان والأردن وموريتانيا إلى جانب مصر، حيث من المقرر أن يرمي كل مشارك اليوم ثلاث جولات، كل جولة 25 طبقاً، أي 75 طبقاً.

وتستكمل غداً بجولتين يتأهل في نهايتها أفضل ستة رماة ليدخلوا في منافسة أكثر شراسة لتحديد هوية بطل العرب والوصيف وصاحب البرونزية والمراكز من الرابع حتى السادس.

ويمثلنا في هذه البطولة سبعة رماة منهم ثلاثة بصفة أساسية كفريق هم حمد بن مجرن وسيف الشامسي ويحيى المهيري، ومعهم ظاهر العرياني وعبد الله بوهليبة، إلى جانب فاطمة محمد وعائشة الياسي.

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