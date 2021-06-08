فيكتور يبدأ مشوار «مونديال الجودو» بالمجر

المصدر: (بودابست - وام)

يخوض اليوم لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف - الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو في أبريل الماضي وبرونزية بطولة روسيا غراند سلام - مواجهة من العيار الثقيل مع اللاعب البرتغالي فرناندو جواو «21 سنة»، الفائز بلقب بطولة أوروبا للشباب في براغ 2019، وذلك ضمن نزالات الدور التمهيدي من بطولة العالم للجودو التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابست.

وتضم فئة وزن تحت 73 كجم 62 لاعباً من بينهم 5 لاعبين من منتخبات عربية وهي الإمارات، والسعودية، والأردن، ومصر والجزائر، ويحتل لاعبنا فيكتور المركز العاشر في ترتيب تلك الفئة التي يتصدرها الياباني هاشيمتو صاحب التصنيف الأول عالمياً، بينما يحتل فرناندو المركز التاسع عشر عالمياً في هذا الوزن .

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