حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 5 مراكز تدريب للرياضات البحرية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهات سامية بإنشاء «5» مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية، بالمدن الساحلية للشراع والتجديف بالإمارة الباسمة، مع توفير كل المعينات والأدوات والمعدات والخبرات التدريبية المميزة لهذه المراكز، التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البحرية على مستوى الإمارة، وتعزيز القاعدة، بما يسهم في تطورها وتميزها، بما يتواكب مع مكانة الرياضة في الإمارة الباسمة، ورعاية الرياضة والرياضيين.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن هذه المكرمة الجديدة والسخية من صاحب السمو حاكم الشارقة، تمثل هدية جديدة لقطاع الرياضات البحرية بالإمارة الباسمة، وتعبيراً دائماً عن اهتمام سموه ورعايته للرياضة والرياضيين.

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