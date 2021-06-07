إتحاد الرياضات البحرية يشيد بنجاح دلما 4 والقفال 30

المصدر: وام

رفع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية الشكر الجزيل الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على دعمه ورعايته الدورة رقم 30 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الذي أقيم الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي وذلك استمرارا لرسالة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -طيب الله ثراه- الذي أسس السباق ووفر له كافة الإمكانيات طوال ثلاثة عقود.

كما تقدم رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية بالشكر الجزيل الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على تفضله برعاية سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدما الذي أقيم في النصف الثاني لشهر مايو الماضي من جزيرة دلما مرورا بست جزر تاريخية وصولا إلى خط النهاية ومنصة التتويج بشاطئ مدينة المرفأ.

وقال حريز المر محمد بن حريز ان دعم القيادة الرشيدة وحرصها على احياء تراث وماضي الإباء والاجداد يمثل العامل الرئيسي في استمرار هذه الكرنفالات الجميلة والراقية والتي أصبحت اليوم مهرجانات فرح ولقاءات جميلة تعزز هويتنا الوطنية.

وهنأ رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية على النجاحات الرائعة التي تحققت في السباقين الكبيرين واللذين يعدان من أطول المسافات التراثية في العالم ووصول الجميع الى خط النهاية في المرفأ وكذلك عين دبي بسلام حيث جرى السباقين وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قدم حريز المر محمد بن حريز التهنئة نيابة عن اخوانه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الامارات للرياضات البحرية الى مجلسي الإدارة في الناديين مباركا كذلك الى طاقم السفينة نمران 211 لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي الفوز والتتويج في السباقين الكبيرين وتحقيق ثنائية نادرة في اقل من شهر تجمع اكبر حدثين في هذه الفئة.

وأشاد رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية بجهود مجلسي الإدارة في الناديين وجهود أعضاء اللجان المنظمة في سباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وفي سباق دلما برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مثنيا على التعاون القائم بين جميع اندية الدولة متمنيا التوفيق والسداد واستمرار الصور الجميلة من النجاح التنظيمي والفني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز