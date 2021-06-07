أصداء عالمية لسباق «اليوبيل اللؤلؤي» لكرنفال القفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد سباق «اليوبيل اللؤلؤي» من حدث القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم الجمعة الماضي برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام العالمية التي بثت مقاطع فيديو وصوراً من السباق الكبير محتفية بالموروث الإماراتي الذي يعكس ماضي الآباء والأجداد الذي ارتبط بالبحر مصدر الرزق والخير الوفير.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه-، والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نجاحاً كبيراً بمشاركة 106 سفن أبحرت بأمان صباح الجمعة الماضية من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي نحو نقطة العبور الأولى في جزيرة القمر ومن ثم إلى خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الجديد في شواطئ دبي «عين دبي» لمسافة تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

ورافق سنيار السفن الذي أبحر في الساعات الأولى من الصباح عدسات وكاميرات مصوري وكالات الصحافة والإعلام العالمية، والتي تحرص دائماً على تغطية السباق الكبير ومن بينها وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة الصحافة الأوروبية ورويترز العالمية، حيث بثت مقاطع فيديو وصوراً تناقلتها وسائل الإعلام في مختلف قارات العالم عكست قيمة السباق العالمية، وأظهرت جمال دبي الفاتن من عدسات مبدعة على امتداد مسار السباق ولحظة الوصول إلى شواطئ دبي بين معالمها الجميلة وفي أجمل الوجهات في الخليج العربي بالقرب من جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز وأمام «عين دبي» أطول عجلة ترفيهية في العالم.

تغطية

ونشرت عدد من الصحف العالمية صور السباق على مواقعها الرسمية والنسخ الورقية من بينها تليغراف البريطانية وموقع ستراتيس الأمريكي صوراً للحدث، وكذلك الصحف الإسبانية مثل موقع الصحيفة الرياضية الشهيرة «آس» وموقع البايس المدريدية اللتين نشرتا صوراً مع تعليق عن الحدث، وموقع أفار الإيطالي على شبكة الإنترنت الذي نشر صوراً للحدث، إضافة إلى موقع صحيفة كلارين الأرجنتينية، وموقع صحيفة زي سيتيزيزين الجنوب أفريقية.

كما نشرت العديد من وسائل الصحافة والإعلام العالمية صوراً من وكالة الصحافة الأوروبية «إيبيا» التي اختارت الوكالة نشر إحدى صوره من سباق القفال 30 على الحساب الرسمي لها على شبكات التواصل الاجتماعي وحساب الوكالة العالمية على «إنستغرام»، كما اختار موقع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية وموقع مافيريك الأمريكية صورتين للحدث ضمن أفضل الصور العالمية للأسبوع 22 في عام 2021.

فيديو

وحصل مقطع الفيديو الذي بثته وكالة الصحافة الفرنسية على اهتمام العديد من مؤسسات التلفزة العالمية من بينها تلفزيون «يورو نيوز» وتلفزيون وان وي كي فايناس ياهوو وياهوو سبورت وياهوو يو كي «بريطانيا» وإم إس إن «أمريكا» وجي أي «اليابان» وون تي في ومواقع بورسوراما وياهوو نيوز وتلفزيون 20 دقيقة وأورانج اكتو «فرنسا» وي كي نيوز وأيضا عرب نيوز وإي جي نيوز ياهوو.

وهذا وقد حرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 على توجيه الشكر الجزيل لكل المؤسسات الإعلامية التي حرصت على نقل فعاليات السباق وعكس الصورة الإيجابية التي حققها الحدث والنجاح العريض الذي تحقق في نسخة استثنائية وفريدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز