استقبال بالورود لأبطال الذهب بـ «عربية الرماية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية، ود. محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وعدد من المسؤولين، أمس، بالورود، الفوج الأول من بعثة منتخبنا الوطني المشارك حالياً ضمن منافسات البطولة العربية، والمقامة حالياً بمصر، والتي حقق خلالها المنتخب الذهبي 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات، وميداليان فضيتان، وعبّر الرامي الإماراتي الدولي، سيف بن فطيس المنصوري، بطل آسيا والعرب، ووصيف العالم، عن سعادته بإحراز ذهبيتي البطولة العربية و«جراند بري كايرو»، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية، في ظل مشاركة نخبة لاعبي العرب، وأن الحفاظ على الصدارة العربية للعام الثاني على التوالي، لم يكن أمراً سهلاً، في ظل العارض الصحي العالمي، الذي تسبب في إيقاف الأنشطة والبطولات لفترة ليست بالقصيرة، وكذلك في اهتزاز مستويات الرماة وتصنيفاتهم.

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